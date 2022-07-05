Междуреченск, Кемеровская область, , 14:00 — REGNUM Обрушение породы в кузбасской шахте произошло из-за «сейсмического события». Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью Распадской угольной компании.

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«На северо-западе в 5 км от Междуреченска произошло сейсмическое событие, в результате которого произошло обрушение породы на шахте «Распадская-Коксовая», — уточнили в управлении.

Сейчас горняков выводят на поверхность.

Как сообщало ИА REGNUM, на кузбасской шахте «Распадская-Коксово» сегодня днём, 5 июля, произошла авария. В шахте в это время находились около 200 горняков.

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