Москва, 5 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов рад, что предложение переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край вызвало оживленное обсуждение в российском обществе, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Нужно еще раз объяснить, почему мы сейчас подняли этот вопрос. Дело, разумеется, не в названии города и региона, а в кардинальном изменении обстановки вокруг него. Поднятый нами вопрос о названии — толчок к решению вопроса об особом статусе этого важнейшего для России региона», — подчеркнул Миронов.

Он обратил внимание на то, что враждебно настроенный к России блок НАТО почти официально объявляет Балтийское море своим внутренним. При этом один из членов альянса — Литва — устраивает экономическую блокаду Калининградской области, вопреки всем договоренностям и практике, которая действовала последние 30 лет.

«Это требует от России ответных решительных мер. Калининградской области нужно уделять особое внимание, для чего ей необходимо придать особый статус. Например, не исключено, что федеральный статус мог бы усилить сегодня Калининград, по аналогии с тем статусом, который имеют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь», — предложил Миронов.

Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС. МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.