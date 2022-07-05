Чебоксары, 5 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Причиной гибели рыбы на реке Кубня в Комсомольском районе Чувашии мог стать сброс неочищенных сточных вод. Возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Чувашии по итогам внеплановой проверки.

https://minpriroda.cap.ru/ Проверка по факту гибели рыбы на реке Кубня в Чувашии

Мор рыбы произошёл в июне 2022 года на реке Кубня в Комсомольском районе. В ведомстве полагают, что причиной гибели могло стать «ухудшение гидрохимического режима» реки из-за сброса неочищенных сточных вод от очистных сооружений в реку Вырасилка, являющейся притоком Кубни.

Глава минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов отмечает, что по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры прошла проведена внеплановая выездная проверка в отношении общества, которое эксплуатирует очистные сооружения в селе Комсомольское.

«Результаты анализов показали превышение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ […] в реке Вырасилка», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что в отношении юридического а и должностного лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.6 КоАП РФ («Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий»), ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение требований к охране водных объектов»).

Материалы переданы в Чебоксарскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

В настоящее время минприроды Чувашии оценивает размер ущерба, причинённый реке Вырасилка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство заявляло о семи фактов замора рыбы в водных объектах Чувашии в 2022 году, из них в четырёх случаях причиной стало превышение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде.