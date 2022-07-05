Нью-Дели, 5 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Санкции, введённые против России, создают временные сложности, но со временем их удастся преодолеть. Об этом заявил 5 июля посол РФ в Индии Денис Алипов.

Kremlin.ru Церемония обмена документами, подписанными в ходе официального визита Президента России в Индию

Он подчеркнул, что Россия и Индия активно продолжают двустороннее сотрудничество. Оно основано на общих интересах и понимании особого места обеих стран «во взаимных стратегических раскладах».

«Что касается санкций как таковых, то они, конечно, создают сложности, которые потребуют определенного адаптационного периода и со временем, уверен, будут преодолены», — сказал РИА Новости Алипов.

Дипломат выразил надежду, что положительную торговую динамику удастся сохранить, несмотря на действующие против России санкции. С сожалением он отметил, что в первые месяцы после начала российской спецоперации на Украине наблюдались сложности с поставками грузов из России в Индию и наоборот.

Обеим странам, по его словам, нужно адаптироваться к новым реалиям и чаще использовать в торговом обороте национальные валюты.

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