Посол России в Индии: сложности из-за санкций будут преодолены
Нью-Дели, 5 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Санкции, введённые против России, создают временные сложности, но со временем их удастся преодолеть. Об этом заявил 5 июля посол РФ в Индии Денис Алипов.
Он подчеркнул, что Россия и Индия активно продолжают двустороннее сотрудничество. Оно основано на общих интересах и понимании особого места обеих стран «во взаимных стратегических раскладах».
«Что касается санкций как таковых, то они, конечно, создают сложности, которые потребуют определенного адаптационного периода и со временем, уверен, будут преодолены», — сказал РИА Новости Алипов.
Дипломат выразил надежду, что положительную торговую динамику удастся сохранить, несмотря на действующие против России санкции. С сожалением он отметил, что в первые месяцы после начала российской спецоперации на Украине наблюдались сложности с поставками грузов из России в Индию и наоборот.
Обеим странам, по его словам, нужно адаптироваться к новым реалиям и чаще использовать в торговом обороте национальные валюты.
Читайте также: Россия стала главным поставщиком в Индию фосфорных удобрений