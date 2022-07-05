Кабул, , 13:57 — REGNUM Ряд жителей Кабула критикует распределение электричества в столице Афганистана, и говорит, что в некоторых районах города участились нерегулярные и длительные отключения электроэнергии.

ЛЭП Oran Viriyincy

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Кабул всегда сталкивается с перебоями в электроснабжении и в жаркое, и в холодное время года. В эти два сезона электроэнергия столицы Афганистана распределяется попеременно. Ряд жителей Кабула не считают распределение электроэнергии в столице справедливым и говорят о том, что в некоторых районах подолгу нет электричества.

Один из жителей 13-го округа в районе «Даште-Барчи» сообщил, что у них электричество бывает меньше двух часов в сутки. Он добавляет, что условия жизни ухудшились из-за отсутствия электричества и растущей жары. Житель 5-го округа Кабула также говорит, что подача электроэнергии не регулярна.

Ещё одна проблема, из-за которой время от времени отключается электричество в Кабуле и некоторых других провинциях, — это разрушение опор ЛЭП.

Афганистан сильно зависит от импорта электроэнергии из соседних стран. Всё это происходит на фоне того, что афганский уголь экспортируется в Пакистан и используется на его электростанциях.