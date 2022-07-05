Москва, , 14:15 — REGNUM Российский электронный музыкальный дуэт Alampa анонсировал выступление в Москве. Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 5 июля.

Электронный музыкальный дуэт Alampa Скриншот из микроблога музыкантов

Выступление коллектива состоится 8 июля 2022 года в клубе «16 тонн». В рамках мероприятия артисты исполнят свои главные хиты, а также песни из будущего альбома.

Напомним, электронный дуэт Alampa начал свою деятельность в 2017 году. Музыканты являются участниками московского лейбла NOPASSPORT.

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