Москва, 5 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Российский электронный музыкальный дуэт Alampa анонсировал выступление в Москве. Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 5 июля.

Скриншот из микроблога музыкантов Электронный музыкальный дуэт Alampa

Выступление коллектива состоится 8 июля 2022 года в клубе «16 тонн». В рамках мероприятия артисты исполнят свои главные хиты, а также песни из будущего альбома.

Напомним, электронный дуэт Alampa начал свою деятельность в 2017 году. Музыканты являются участниками московского лейбла NOPASSPORT.