Мурманск, 5 июля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя массовую драку в Ковдоре, призвал общественность успокоиться.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Я держу ситуацию на контроле. Возбуждено уголовное дело, идет расследование. Все те, кто нарушил закон, обязательно будут наказаны. Все зачинщики конфликта установлены. Всех прошу успокоится, правоохранительные органы отрабатывают ситуацию», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июля в Ковдоре произошла массовая драка, в результате которой серьезно пострадали четыре человека. После инцидента жители города вышли на улицы, выкрикивая ксенофобские лозунги. Полиция была вынуждена перейти на усиленное патрулирование улиц.