Уфа, 5 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В одном из детских лагерей Башкирии могли проводиться фиктивные обработки территории против клещей и мышей. Об этом 5 июля сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном заседании правительства региона в центре управления республикой.

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Она подчеркнула, что основным противоэпидемическим профилактическим мероприятием от заболеваний, передающихся мышами и клещами, являются акарицидные обработки. При этом за последние пять лет специалисты не видят увеличения площадей обработанных территорий.

Чиновник сообщила, что при проведении проверки, на территории лагеря «Энергетик» в Уфимском районе были обнаружены грызуны и клещи. В связи с этим была проведена повторная обработка территории с вывозом детей на один день.

«Мы увидели, что индивидуальный предприниматель за два дня обработала одним специалистом (потому, что подписи в документе одного специалиста) 11 га в Уфимском районе. В этот же день в другом лагере на другой территории республики тоже проводились обработки. То есть фиктивные обработки, фиктивные документы. Материалы мы передали в прокуратуру республики, будем проводить совместные мероприятия», — сообщила Казак.