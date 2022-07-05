Париж, 5 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц продолжили «тесную координацию действий по реагированию на ситуацию вокруг Украины» во время рабочего ужина 4 июля в Париже, сообщает Le Parisien.

Bundesregierung.de Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон

Встреча состоялась через неделю после ужина, организованного 25 июня по случаю саммита G7 в Баварских Альпах. В ходе этой встречи лидеры двух стран вернулись к «основным текущим вопросам на международном, европейском и двустороннем уровнях». Стороны обсудили независимость ЕС в «энергетике, обороне и стратегическом сырье», а также ситуацию в регионе Сахель и следующий французско-немецкий совет министров.

«Такие переговоры помогают установить и углубить доверие», — заявил пресс-секретарь канцлера Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине от полученных в ходе артобстрела ранений погиб второй наемник из Франции.

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