Нальчик, , 13:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии случился пожар в здании администрации села Белая Речка. Пожар произошел в ночь на 5 июля, его тушили почти 30 человек в течение почти четырех часов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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«Поступило сообщение о том, что в селе Белая Речка, по улице Бабаева произошел пожар. По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит административное здание», — говорится в сообщении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило во втором часу ночи. Полностью потушить пожар удалось к пяти часам утра. Площадь возгорания составила 300 кв. м. В результате пожара пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Стоит заметить, что пожар в здании администрации села Белая Речка произошел после задержания главы села Тахира С., запрещавшего говорить в населенном пункте по-русски. По его указанию продавцы должны были вести торговлю только на языке местного населения. По данным ряда СМИ, чиновник задержан после возбуждения уголовного дела о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации. Подтверждения этой информации в правоохранительных органах пока нет.

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