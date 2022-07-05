В Кабардино-Балкарии после ареста главы села сгорело здание администрации
Нальчик, 5 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии случился пожар в здании администрации села Белая Речка. Пожар произошел в ночь на 5 июля, его тушили почти 30 человек в течение почти четырех часов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило во втором часу ночи. Полностью потушить пожар удалось к пяти часам утра. Площадь возгорания составила 300 кв. м. В результате пожара пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.
Стоит заметить, что пожар в здании администрации села Белая Речка произошел после задержания главы села Тахира С., запрещавшего говорить в населенном пункте по-русски. По его указанию продавцы должны были вести торговлю только на языке местного населения. По данным ряда СМИ, чиновник задержан после возбуждения уголовного дела о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации. Подтверждения этой информации в правоохранительных органах пока нет.