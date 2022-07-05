Белгород, , 13:59 — REGNUM В Белгородской области за последние сутки госпитализировано девять новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 июля в федеральном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 24 человека, зарегистрирован один летальный исход.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в Белгородской области коронавирус выявлен у 131 879 жителей. Выписаны после лечения 129 325 человек, скончались от осложнений 2 279 ковид-пациентов.

По данным регионального оперштаба, в стационарах находятся 107 человек, лечатся амбулаторно 168 жителей.