Казань, , 14:26 — REGNUM В Татарии депутаты Госсовета предлагают ввести ответственность за проявление неуважения к госсимволам регионов России. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Депутаты рассмотрели законодательные инициативы по внесению изменений в установление административной ответственности за правонарушения, касающиеся проявления неуважения к государственным символам субъектов РФ.

В настоящее время регионы не вправе устанавливать административную ответственность за правонарушения, касающиеся неуважения к госсимволам регионов страны, в случае их совершения в интернете гражданином, зарегистрированным в другом субъекте РФ, так как прямое действие на всей территории России имеют лишь федеральные законы.

Федеральным законодательством предусмотрена ответственность за распространение в интернете информации, которая выражает неуважение только в отношении официальных госсимволов РФ.

«Ранее законодательно прописывалось наказание за проявление неуважения к государственным символам Российской Федерации и республик в ее составе. Время показывает востребованность возврата данной правовой нормы», — пояснил председатель комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

Документ поддержали в Совете законодателей России. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета.

ИА REGNUM ранее сообщало, в марте с канцелярии посольства РФ в эстонском городе сорвали государственный флаг.

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