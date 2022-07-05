Эр-Рияд, 5 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии приняли решение о поддержке населения и компенсации гражданам дополнительных расходов, вызванных ростом мировых цен. Соответствующий указ, как передает официальное информационное агентство SPA, подписал король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз во вторник, 5 июля.

Geotribune.com Саудовская Аравия

Согласно тексту указа, правительство страны выделит 20 миллиардов риалов ($1= 3,75 риала) в рамках программы поддержки населения.

Сумма в 10,4 млрд риалов будет выделена в виде прямых денежных переводов для поддержки получателей социальных выплат, в частности — по программе поддержки местного животноводства. Остальная сумма будет направлена на увеличение стратегических запасов.