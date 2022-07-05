5 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что территория у британского посольства в Москве получит название площадь Луганской Народной Республики.

Мирослава Романенко, , 14:25 — REGNUM Территория у британского посольства в Москве получит название площадь Луганской Народной Республики. Об этом 4 июля сообщается на официальном портале мэрии столицы.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

За данное решение проголосовали жители города на портале «Активный гражданин». В опросе приняли участие 109 603 гражданина. Выбранный большинством вариант набрал 56,85% голосов.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«И это правильно», — отреагировал 60 437.

«И эти тоже будут вместо адреса давать координаты, как и американцы», — предположила Татьяна, напомнив, что на сайте посольства США вместо адреса указаны координаты.

«Американцы и британцы. Правильные приоритеты!» — пишет MaxI’m.

«Лучше бы [переименовали в] площадь освобождения ЛНР от наглосакского влияния!» — добавил Vadim.

«Троллинг высшего уровня!» — написала Natalia.

«Так им и надо! И американцам, и британцам!» — отметила одна из участниц обсуждения.

«Тонко поиздевались», — смеется Денис.

«Всем сёстрам по серьгам», — иронизирует Vasilisa Prekrasnejshaya.

«Скоро они будут мычать, когда адрес спросят. Что американцы, что англичане», — смеется Анна.

«А как они хотели? Да, всё будет по-нашему», — отметила Ольга И.

Посольство Великобритании в Москве NVO

«Осталось территорию возле посольства ФРГ назвать площадью ГДР», — с сарказмом написал Владимир.

«Площадь возле немецкого посольства надо назвать Площадь Херсонской Народной Республики», — предложила свою версию Evgeniya.

«Я так и знала, что именно Британия удостоится этой чести», — добавила Марина.

«Может, уже послов пора выслать, а не площади называть? Зачем они нужны-то вообще?..» — задалась вопросом Julia K.

«Просто бальзам на душу!» — отреагировала Маргарита.

«Только так и никак иначе, браво», — написала Svetlana K.

«Это как чёрта святой водой обрызгать», — иронизирует Сергей Р.

«Для посольства Германии надо сделать площадь Освободителей Донбасса или площадь Российского Крыма, или площадь жертв украинской агрессии, площадь жертв Холокоста… Владимира Жоги, Арсена Павлова, Александра Захарченко…» — предложил Алексей К.

«Выслать их на родину, и дело с концом!» — призвал emo.

«Предлагаю на этой площади провести выставку захваченной техники и оружия во время боевых действий при очищении ЛНР…» — пишет Aleksandr P.

«Отлично, это чтоб убийцам напоминать всегда, что они убийцы детей, стариков и женщин. Не только в Донбассе, а по всему миру», — комментирует новость Дмитрий.

«Ещё надо назвать площадь перед посольством Молдавии площадью Приднестровской Молдавской Республики…» — предложил Дмитрий Е.