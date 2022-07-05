Мирослава Романенко, 5 июля 2022, 14:25 — REGNUM Территория у британского посольства в Москве получит название площадь Луганской Народной Республики. Об этом 4 июля сообщается на официальном портале мэрии столицы.
За данное решение проголосовали жители города на портале «Активный гражданин». В опросе приняли участие 109 603 гражданина. Выбранный большинством вариант набрал 56,85% голосов.
Новость обсудили в мессенджере Telegram.
«И это правильно», — отреагировал 60 437.
«И эти тоже будут вместо адреса давать координаты, как и американцы», — предположила Татьяна, напомнив, что на сайте посольства США вместо адреса указаны координаты.
«Американцы и британцы. Правильные приоритеты!» — пишет MaxI’m.
«Лучше бы [переименовали в] площадь освобождения ЛНР от наглосакского влияния!» — добавил Vadim.
«Троллинг высшего уровня!» — написала Natalia.
«Так им и надо! И американцам, и британцам!» — отметила одна из участниц обсуждения.
«Тонко поиздевались», — смеется Денис.
«Всем сёстрам по серьгам», — иронизирует Vasilisa Prekrasnejshaya.
«Скоро они будут мычать, когда адрес спросят. Что американцы, что англичане», — смеется Анна.
«А как они хотели? Да, всё будет по-нашему», — отметила Ольга И.
«Осталось территорию возле посольства ФРГ назвать площадью ГДР», — с сарказмом написал Владимир.
«Площадь возле немецкого посольства надо назвать Площадь Херсонской Народной Республики», — предложила свою версию Evgeniya.
«Я так и знала, что именно Британия удостоится этой чести», — добавила Марина.
«Может, уже послов пора выслать, а не площади называть? Зачем они нужны-то вообще?..» — задалась вопросом Julia K.
«Просто бальзам на душу!» — отреагировала Маргарита.
«Только так и никак иначе, браво», — написала Svetlana K.
«Это как чёрта святой водой обрызгать», — иронизирует Сергей Р.
«Для посольства Германии надо сделать площадь Освободителей Донбасса или площадь Российского Крыма, или площадь жертв украинской агрессии, площадь жертв Холокоста… Владимира Жоги, Арсена Павлова, Александра Захарченко…» — предложил Алексей К.
«Выслать их на родину, и дело с концом!» — призвал emo.
«Предлагаю на этой площади провести выставку захваченной техники и оружия во время боевых действий при очищении ЛНР…» — пишет Aleksandr P.
«Отлично, это чтоб убийцам напоминать всегда, что они убийцы детей, стариков и женщин. Не только в Донбассе, а по всему миру», — комментирует новость Дмитрий.
«Ещё надо назвать площадь перед посольством Молдавии площадью Приднестровской Молдавской Республики…» — предложил Дмитрий Е.