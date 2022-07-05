Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM Ростовская область планирует создать содружество с Донецкой и Луганской Народными Республиками. По словам донского губернатора Василия Голубева, речь идёт об оживлении еврорегиона «Донбасс».

Василий Голубев Donland.ru

«Ростовская область исторически была связана с Луганской и Донецкой когда-то областями, потом республиками. Собственно говоря, мы имели соглашение какое-то время назад, до 2014 года, оно называлось «Еврорегион Донбасс». Мы планируем, по сути, это соглашение заново оживить, сейчас над этим работаем. Наверно, [документ] уже будет называться не «еврорегион», возможно «Содружество Донбасс», — цитирует ТАСС главу региона.

ИА REGNUM сообщало, что в начале июня 2022 года губернатор Ростовской области в целях интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик с Россией предложил создать макрорегион Донбасс.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор предложил создать макрорегион Донбасс