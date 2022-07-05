Абакан, , 13:51 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о надвигающейся непогоде.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, ссылаясь на информацию от Хакасского ЦГМС, 6–7 июля по республике местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град. Местами прогнозируется крупный град, шквалистый ветер усилится до 15-20 м/с. 6 июля порывы ветра местами достигнут 25 м/с и более.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай объявлено штормовое предупреждение.

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