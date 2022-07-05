Нукус, Узбекистан, , 18:50 — REGNUM Самопроизвольная политическая мобилизация масс каракалпакского населения маловероятна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Андрей Грозин

Я не верю в самопроизвольную мобилизацию масс. Тем более, масс центральноазиатских государств. Месяц шло обсуждение, были опубликованы все поправки, в том числе и касающиеся Каракалпакии, все люди об этом знали, и вдруг народ проснулся и массово пошёл на улицы. Так не бывает! Так народ «просыпается» в ходе арабской весны или в ходе погромов в Алма-Ате. Это не самопроизвольные вещи. Технологии подобного рода вывода людей на площади, улицы и на базары не предполагают низовой мобилизации. Тем более, опыта такого рода мобилизации в Каракалпакии нет. На заре 90-х были отдельные сепаратистские попытки раскачать ситуацию, потому что каракалапаки — это другой народ, который этнически ближе к казахам, чем к узбекам. Собственно, в состав Казахской АССР до 1930 года Каракалпакская автономная область, а затем автономная республика и входила. Потом она входила в состав РСФСР до 1936 года. Только после этого она стала автономной республикой в составе Советского Узбекистана. И подобного рода разыгрывание сепаратистских карт осуществляется, например, в Горном Бадахшане, где памирские народы в этническом плане — не совсем таджики, тем более, они — не сунниты, а исмаилиты. У них, мягко говоря, другая версия ислама, которая некоторыми суннитскими богословами воспринимается как отступничество от веры, которую следует истребить физически. То же самое касается и некоторых других этнических анклавов в Туркестане.