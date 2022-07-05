Париж, 5 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. С поста главного тренера французского футбольного клуба ПСЖ уволен аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба клуба.

Mithcell Sauvare Маурицио Почеттино

«ПСЖ подтверждает, что Маурисио Почеттино завершил работу в клубе», — говорится в сообщении.

Напомним, Почеттино возглавил ПСЖ в январе 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции.