Пермь, 5 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Перми суд продлил меру пресечения бывшему депутату Законодательного собрания Александру Телепневу. Запрет определенных действий продолжится до 7 августа. Сообщает издание »Коммерсантъ».

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Согласно решению суда, фигурант уголовного дела не может покидать жилище в определенные периоды времени. Кроме того, ему запрещено пользоваться интернетом.

По данным СМИ, экс-депутата обвиняют в хулиганстве на территории бара «Наташа». В ночь на 30 апреля он бросал в посетителей и персонал стакан, ведро для льда и барный стул. Среди пострадавших два человека. Телепнева задержали в мае.