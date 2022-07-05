Краснодар, , 13:49 — REGNUM Православные жители Кубани планируют обратиться в Министерство культуры Краснодарского края из-за «сатанинских обрядов» на концертах певицы Ольги Бузовой. Об этом 5 июля сообщает телеграм-канал Mash.

Ольга Бузова (сс) Okras

Православные краснодарцы призвали мусульман помочь им избавить регион от выступлений артистки. Причиной такой просьбы стали концерты Бузовой, в которых она предстаёт в образе «матери Христа и тут же раздевается».

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2022 года учредитель издания «Царьград» Константин Малофеев обратился в Генпрокуратуру из-за номера Киркорова на его сольном концерте. Во время исполнения одной из песен артист танцевал и пел на декорациях в виде креста, внутри которых была «распята» актриса.

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