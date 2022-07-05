Москва, , 13:48 — REGNUM Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, которым вводится ограничение на распространение контрсанкционной информации в СМИ и интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Изменения были подготовлен в рамках законопроекта, временно допускающего внесение изменений в условия концессионных соглашений без проведения конкурса.

Согласно поправке, под контрсанкцинной информацией понимаются производственные, технические, экономические, организационные и другие сведения о совершенных и планируемых сделках в области внешней торговли товарами, услугами, информацией или интеллектуальной собственностью, распространение которых может повлечь введение ограничительных мер со стороны недружественных государств и международных организаций в отношении сторон таких сделок, российских юрлиц и граждан.

Распространение подобной информации станет возможным только с письменного согласия ее обладателя — российского гражданина или юрлица, совершившего или планирующего такую сделку. Требование о получении такого согласия не распространяется на руководителей и уполномоченных представителей органов госвласти или местного самоуправления, а также на руководителей и уполномоченных представителей ЦБ при осуществлении ими своих полномочий.

После публикации соответствующей информации участником сделки на своем официальном сайте либо в СМИ с письменного разрешения участника сделки, либо распространения этой информациями представителями госорганов действие ограничений на данную информацию прекращается.

Распространение контрсанкционной информации с нарушением установленных требований влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ, предусмотренную за разглашение информации с ограниченным доступом.

Также до 1 января 2025 года приостанавливается действие норм, касающихся обязанности ряда госкорпораций и госкомпаний по обнародованию информации.

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