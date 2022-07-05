Ярославль, , 13:48 — REGNUM В Ярославле появятся две новые газовые заправки автотранспорта. Договорённость об этом достигнута с Министерством энергетики России, рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Заправка автобуса на новой газовой АЗС в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас в областном центре лишь две заправки продают газ для автотранспорта. Это сдерживает развитие транспорта на газомоторном топливе, в том числе общественного. Для предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, использование газового топлива является существенным элементом экономии.

«Сложность заключалась в том, что газовые автобусы в Ярославль было не привезти, только дизельные. Потому что у нас только две газовые заправки. Очереди бывали по 2-3 часа. У перевозчиков в основном газовый транспорт, и они категорически отказывались сюда заходить. Теперь мы проработали с Минэнерго этот вопрос, пробили у них две субсидии — будут ещё две газовые заправки. И у людей появляется выбор между газовым транспортом и дизельным транспортом», — рассказал врио губернатора области Михаил Евраев.

Использование перевозчиками газа в виде основного топлива имеет большое значение, поскольку существенно влияет на себестоимость пассажирских перевозок, что в свою очередь сказывается и на формировании тарифов для населения.

После появления новых заправок автобусы на газомоторном топливе должны появиться не только в областном центре, но и на межмуниципальных маршрутах.

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