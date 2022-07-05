В Ярославле исчезнут очереди на газовых автозаправках
Ярославль, 5 июля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Ярославле появятся две новые газовые заправки автотранспорта. Договорённость об этом достигнута с Министерством энергетики России, рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
Сейчас в областном центре лишь две заправки продают газ для автотранспорта. Это сдерживает развитие транспорта на газомоторном топливе, в том числе общественного. Для предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, использование газового топлива является существенным элементом экономии.
Использование перевозчиками газа в виде основного топлива имеет большое значение, поскольку существенно влияет на себестоимость пассажирских перевозок, что в свою очередь сказывается и на формировании тарифов для населения.
После появления новых заправок автобусы на газомоторном топливе должны появиться не только в областном центре, но и на межмуниципальных маршрутах.
Полную версию интервью с Михаилом Евраевым читайте в ближайшее время на сайте ИА REGNUM.