Кабул, , 13:48 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и официальные лица посольства Китая в Кабуле 5 июля провели совместную пресс-конференцию, посвящённую недавней помощи Китая пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ван Юй, посол Китая в Кабуле, заявил на встрече, что на сегодняшний день его страна предоставила не менее 320 тонн продуктов питания жертвам недавнего землетрясения в провинциях Хост и Пактика.

Посол Китая указал на миллиарды долларов помощи США Украине и сказал, что при этом Вашингтон держит валютные резервы Афганистана замороженными.

Ван Юй добавил, что его страна в ближайшее время поможет Афганистану ещё 200 тонн продовольствия.

Два дня назад Китай также пожертвовал около 200 000 долларов США Комитету Красного Креста.