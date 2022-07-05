Вальядолид, Испания, 5 июля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Национальная полиция Испании задержала банду, специализировавшуюся на ограблениях роскошных вилл знаменитостей и футболистов в разных частях Испании. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к следствию.

ИА REGNUM Испания

Жертвой преступников, среди прочих, стал знаменитый бразильский футболит и нынешний президент футбольного клуба «Реал Вальядолид» Роналдо, дом которого ограбили на сумму около трех миллионов евро с драгоценностями и деньгами.

В результате полицейской операции пять мужчин — четыре албанца и испанец — и румынская женщина были задержаны в Аликанте и в Малаге.