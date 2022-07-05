Ковдор, Мурманская область, , 13:47 — REGNUM В Мурманской области возбуждено уголовное дело после массовой драки у одного из ковдорских кафе, сообщает пресс-служба УМВД.

Драка Скриншот страницы По Жизни i.ytimg.com

По данным ведомства, потасовка произошла в ночь на понедельник, 4 июля, у одного из кафе в Ковдоре. В ходе драки пострадали четыре человека, в отдел полиции были доставлены восемь участников.

Инцидент всколыхнул местную общественность — на следующий день на улицы Ковдора вышли люди. По свидетельствам очевидцев, участники шествия, защищавшие одну из сторон конфликта, выкрикивали ксенофобские лозунги.

Как сообщало ИА REGNUM, после массовой драки в Москве более 100 иностранцев выдворили из РФ.