Баку, , 13:46 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Азербайджана не открывали огонь по армянским позициям. Об этом говорится в обнародованном 5 июля сообщении азербайджанского минобороны.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

В Баку отреагировали на обвинения Еревана в том, что позиции ВС Армении были обстреляны вечером 4 июля из разнокалиберного оружия, из-за чего пострадал автомобиль местного старейшины.

«Сообщаем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Это очередная дезинформация противника», — говорится в заявлении минобороны Азербайджана.

Стоит отметить, после перемирия между Арменией и Азербайджаном, подписанном в ноябре 2020 года, каждая из сторон регулярно обвиняет другую в обстрелах на границе.

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