Симферополь, 5 июля 2022, 13:44 — REGNUM Более 150 человек в день пользуются автобусными маршрутами между Крымом и освобождёнными территориями Херсонской и Запорожской областями. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба министерства транспорта Республики Крым.
Всего с начала запуска автобусного сообщения между Крымом и освобождёнными территориями маршрутами воспользовались около 500 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, автобусное сообщение по маршрутам Симферополь — Херсон, Симферополь — Мелитополь и Симферополь - Бердянск было открыто 1 июля. Автобусы курсируют в экспрессном режиме ежедневно.