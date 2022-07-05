Симферополь, , 13:44 — REGNUM Более 150 человек в день пользуются автобусными маршрутами между Крымом и освобождёнными территориями Херсонской и Запорожской областями. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба министерства транспорта Республики Крым.

Автовокзал «Мелитополь» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Всего с начала запуска автобусного сообщения между Крымом и освобождёнными территориями маршрутами воспользовались около 500 человек.

«К началу следующей недели станет ясно, будет ли расширятся география маршрутов. Изучается вопрос запуска автобусного сообщения не только из Симферополя, но и из других городов Крыма», — приводит «Крым 24» комментарий Минтранса региона.

Как сообщало ИА REGNUM, автобусное сообщение по маршрутам Симферополь — Херсон, Симферополь — Мелитополь и Симферополь - Бердянск было открыто 1 июля. Автобусы курсируют в экспрессном режиме ежедневно.