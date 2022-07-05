Москва, , 13:43 — REGNUM Латвийский хоккеист Микс Индрашис должен выплатить московскому «Спартаку» компенсацию, если решит не исполнять условия контракта. Об этом говорится в заявлении клуба, опубликованном 5 июля.

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Отмечается, что «Спартак» подписал с Индрашисом контракт согласно регламенту. Соглашение было зарегистрировано в центральном информационном бюро Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). При этом все контракты КХЛ признаны Международной федерацией хоккея (IIHF) и должны исполняться.

«Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту КХЛ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вопрос о действующем контракте «Спартака» с Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве.

Индрашис в прошлом сезоне выступал за подмосковный «Витязь» и владивостокский «Адмирал». Он играл за сборную Латвии на Олимпиаде в Пекине, а завершил сезон в швейцарском клубе «Биль». Ранее он выступал за московское и рижское «Динамо».

29 июня «Спартак объявила о подписании контракта с Индрашисом на один сезон. 5 июля латвийский хоккеист заявил, что не будет играть в «Спартаке», назвав информацию о заключении контракта ложной.