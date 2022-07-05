Москва, 5 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс, направленный на обеспечение сбалансированного подхода между доходами бизнеса и развитием IT-индустрии, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Ранее в Минфине пояснили, что изменения понадобились для того, чтобы отдельные высокорентабельные компании, которые предоставляют услуги по доставке еды или такси, а также IT-подразделения банков не могли применять квоту по налогу на прибыль и по страховым взносам, потому что их маржинальность и так достаточно высокая.

Также предусматривается введение ускоренной амортизации российской радиоэлектронной продукции и исключительных прав на российское программное обеспечение, которая позволит снизить налоговую базу по налогу на прибыль организаций и стимулировать производство и приобретение такой продукции.