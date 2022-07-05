Мадрид, 5 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес встретится 7 июля в Женеве с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебреисусом. Об этом пишет агентство EFE.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

Отмечается, что, среди прочих вопросов, стороны обсудят текущее развитие пандемии коронавируса.

Также Санчес и Гебреисус намерены затронуть пожертвование Испанией вакцин через систему COVAX.