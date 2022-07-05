Сеул, 5 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Более половины мужчин в Южной Корее положительно относятся к женитьбе, в то время как только около трети женщин считают вступление в брак важным. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейского института здравоохранения и социальных дел.

Pixabay.com Вступление в брак

Согласно результатам опроса, проведенного среди 7000 человек в возрасте 19-49 лет, среди мужчин показатель составил 56%, а среди женщин — всего 35%.

С другой стороны, 41,3% мужчин негативно относятся к свадьбе, среди женщин показатель составил 62,8%.

«Любовь и доверие» были выбраны обоими полами в качестве наиболее важных условий брака, но их следующий приоритет различается.

Среди важных условий мужчины также назвали своё финансовое положение (84,1%), карьеру (83,6%), стабильное жилье (82,3%), одинаковые планы относительно детей (65,6%), работа и карьера супруги (52,4%) и финансовое положение супруги (51,7%).

Женщины, в свою очередь, назвали: стабильное жилье (86,5%), работу супруга (86,1%), финансовое положение супруга (86,1%), хорошие отношения с родителями (85,7%), разделение обязанностей по дому (81,2%), своя карьера (79,8%), своё финансовое положение (78,2%), одинаковые планы относительно детей (76,5%).