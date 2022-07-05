Омск, , 13:41 — REGNUM В Омске создают второй мурал в честь героя спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщили ИА REGNUM 5 июля в правительстве Омской области, портрет бойца Росгвардии Тараса Петуха появится на торце дома № 85 по пр. К. Маркса.

Работа над монументальным портретом героя спецоперации в Омске Оmskportal.ru

Проект реализуется по инициативе Президентского фонда культурных инициатив, областного правительства и городского отделения партии «Единая Россия».

Монументальное настенное изображение появится благодаря художнику Эдвину Франку и его ассистенту Юлии Салим.

Боец Росгвардии Тарас Петух участвовал в спецоперации. Он с честью выполнил воинский долг, защищая мирных жителей Донбасса. Награжден орденом Мужества посмертно.

По словам Эдвина Франка, выполнять такую работу — это большая ответственность. «Вчера приезжала сестра Тараса. Видно, как переживают родственники и близкие. Хочется не сфальшивить. Сходство с фотографией уже есть, черты лица пойманы правильно», — отметил художник.

Площадь готового полотна составит около 180 кв. м. Художнику потребуется около 200-300 баллончиков краски. Завершить создание мурала планируется к концу недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске на доме по адресу Лермонтова, 4 уже появился мурал, посвящённый герою спецоперации, бойцу Росгвардии Артёму Салугину.

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