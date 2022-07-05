Томск, , 13:40 — REGNUM Губернатор Томской области Владимир Мазур раскритиковал чиновников за нехватку поликлиник в областном центре. Этот вопрос был поднят на заседании штаба по проблемам здравоохранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

В поликлинике Onf.ru

По словам главы региона, население города за последние 15 лет выросло на 100 тыс. человек, при этом здесь не было построено ни одной поликлиники. В результате горожане вынуждены ездить за медпомощью в разные концы Томска, стоять в очередях или обращаться в частные клиники.

«Все это создает массу неудобств. У меня вопрос: кто согласовывал такие планы застройки? Социальная инфраструктура не должна отставать от жилищной. Точно так же, как и дорожно-транспортная. Это же аксиома», — отметил он.

При этом дело в отсутствии денег, поскольку в ряде случаев сроки проектирования и строительства объектов были сорвано, несмотря на выделенные средства. Мазур заявил, что в сложившейся ситуации чиновники молчат, спрятав головы, призвав распутывать возникший «клубок проблем».