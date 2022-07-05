Красногорск, 5 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Цены на овощи в Подмосковье идут на спад. Об этом 5 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Так, стоимость капусты снизилась на 20%, помидор — на 7%, морковь — 6%, огурцы – 5%. Падение цен связано с ростом производства продуктов питания на территории Подмосковья.

«За прошлую неделю мы зафиксировали снижение цен на такие овощи, как капуста, помидоры, морковь и огурцы. В частности, снижение цены на капусту составило почти 20%, это хороший результат. Основная причина снижения цен — увеличение доли овощей, выращенных собственными хозяйствами Московской области», — сказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.