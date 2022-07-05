Салехард, 5 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 5 июля за сутки зафиксировано четверо госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперштаба, выздоровели за сутки в регионе 12 человек. Заразились коронавирусом шестеро ямальцев, это на два человека больше, чем днём ранее.

С начала пандемии в ЯНАО на 5 июля зарегистрировано 137 294 случая заражения коронавирусом, выздоровели 136 023 человека, 1042 скончались (ни одного за сутки).