Москва, 5 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов об обеспечении Вооруженных сил России при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории страны, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправки не предполагают перепрофилирования гражданских производств, заверил вице-премьер Юрий Борисов в ходе дискуссии.

Он также подчеркнул, что армия России получает всё необходимое во время военной спецоперации на Украине, оборонные предприятия работают бесперебойно.

Правительство получает право вводить специальные меры в экономике при проведении таких операций и определять порядок их финансирования и материально-технического обеспечения.

При введении специальных мер в сфере экономики правительство сможет устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Для сокращения сроков заключения государственных контрактов и контрактов по гособоронзаказу документом предусмотрена в случае принятия правительством решения о введении специальных мер в сфере экономики закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) отдельными видами юридических лиц продукции, необходимой для выполнения ГОЗ, а также для формирования ее запаса в соответствии с федеральным законом «О государственном оборонном заказе».

Еще одним законом правительство РФ получает полномочия при введении специальных мер в сфере экономики устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перевести обсуждение законопроекта в закрытый от СМИ режим.