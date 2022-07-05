Добрянка, Пермский край, , 13:38 — REGNUM В городе Добрянке Пермского края в рамках нацпроекта благоустроят аллею Доброты, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Благоустройство

Подрядчик уже приступил к работам. На сегодняшний день проведена планировка территории для создания пешеходных зон на одном из участков. На аллее обустроят детские и спортивные объекты, уличное освещение. Появится фигура кованого Добрячка — школьника.

В рамках проекта также создадут зоны отдыха с парковой мебелью. Для проведения праздничных мероприятий, отчетных концертов творческих коллективов округа построят сцену.

Стоит отметить, в 2021 году объект стал победителем рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Выбор в пользу аллеи Доброты него сделали свыше 3 тыс. человек.

В целом на благоустройство двух общественных пространств и девяти дворовых территорий в Добрянском округе из разных бюджетов направлено 27,5 млн рублей.