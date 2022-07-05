Чебоксары, 5 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Управляющим Отделением — Национальным банком по Чувашии Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ назначен Максим Фролов. 5 июля его представили главе республики Олегу Николаеву, сообщили ИА REGNUM в администрации руководителя региона.

https://cap.ru/ Олегу Николаеву представили Максима Фролова

Нового управляющего представили заместитель председателя Центрального банка России Руслан Вестеровский и начальник ВВГУ Центробанка Лариса Павлова. Отмечается, что Максим Фролов работает в ЦБ более 25 лет и переходит на работу в Чувашию после шестилетней работы заместителем управляющего региональным отделением Банка России в Самаре.

«Его карьера объединила практически весь функционал Центрального банка: надзор, наличное денежное обращение, платежные системы, временные администрации, безопасность», — отметил Руслан Вестеровский.

На встрече также обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия — в частности, по противодействию деятельности нелегальных участников на финансовом рынке, развитие отечественных платёжных систем, доступность кредитных ресурсов, повышение финансовой грамотности населения.

Отметим, что Максим Фролов сменил на посту управляющего чувашского отделения Банка России Александра Логвинова, который ранее вышел на пенсию: он руководил отделением с 2013 года по 31 марта 2022 года. До назначения нового руководителя обязанности управляющего исполнял заместитель Юрий Голубых.