Архангельск, 5 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Школьница из Котласа Дарья Нюхина получила максимальной число баллов сразу на трех экзаменах. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Девушка безупречно справилась со всеми заданиями на ЕГЭ по русскому языку, истории и английскому языку. Таким образом, юная северянка набрала на трех испытаниях максимальные 300 баллов!», — сообщил глава региона.

Практически повторила этот результат Софья Фефилатьева: в копилке выпускницы Архангельского государственного лицея имени М. В. Ломоносова по итогам трех экзаменов 298 баллов, причем два испытания — ЕГЭ по русскому языку и химии — она сдала на 100 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, получивший 100 баллов на ЕГЭ выпускник раскритиковал экзамен по математике.