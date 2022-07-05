Бишкек, 5 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Киргизское правительство считает необходимым ускорить разработку технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан». Об этом заявил замминистра иностранных дел Азизбек Мадмаров на встрече с послом КНР Ду Дэвэнь.

Железная дорога

Читайте также: Путин «не против железной дороги из Китая в Киргизию» — президент Киргизии

По словам высокопоставленного киргизского дипломата, власти Киргизии довольны активной динамикой взаимодействия по вопросам, касающимся новой стратегической железнодорожной магистрали.

Также заместитель главы МИД обратил внимание на необходимости реализации грантовых проектов по строительству Обводного чуйского канала и лавинозащитных сооружений в рамках проекта строительства автомобильной дороги «Север — Юг».

Читайте также: ТЭО железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан подготовят до 2023 года