Нальчик, 5 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии задержан глава администрации одного из сел, которого заподозрили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Руководитель селения Белая Речка Тахир С. запрещал говорить в населенном пункте по-русски, а продавцам приказал вести торговлю только на языке местного населения.

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«В декабре прошлого года он отправил аудиосообщение-приказ в общую сельскую группу: чиновник потребовал, чтобы все продавцы в селе вели торговлю только на карачаево-балкарском языке. Тех, кто говорит на русском, С. приказал не обслуживать», — пишет Telegram -канал Baza.

Подтверждений этой информации в настоящее время на сайтах правоохранительных органов нет. Между тем ряд СМИ сообщил, что в отношении главы села Белая Речка, которое входит в состав муниципального образования «Городской округ город Нальчик», возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет». Сам он якобы задержан 2 июля сотрудниками МВД и ФСБ и отправлен в СИЗО.