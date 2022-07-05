* ИГ — запрещённая в России организация

Эль-Ариш, Египет, , 13:45 — REGNUM Террористы группировки «Вилайет Синай Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на военнослужащих египетской армии. Об этом сообщает Dostor.

Армия Египта Tech. Sgt. H. H. Deffner

По данным журналистов, нападение произошло в районе деревни Блаа на северо-востоке от города Рафах в ночь с 4 на 5 июля. Злоумышленники заложили самодельное устройство на пути следования армейской колонны. В результате взрыва двое солдат погибли, несколько человек получили ранения. Пострадавшие были направлены в военный госпиталь в Рафахе.

Как сообщается, к месту инцидента были направлены дополнительные армейские части, которые ведут поиск боевиков.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.