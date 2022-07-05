Боевики ИГ* атаковали военных в Египте
Эль-Ариш, Египет, 5 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Террористы группировки «Вилайет Синай Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на военнослужащих египетской армии. Об этом сообщает Dostor.
По данным журналистов, нападение произошло в районе деревни Блаа на северо-востоке от города Рафах в ночь с 4 на 5 июля. Злоумышленники заложили самодельное устройство на пути следования армейской колонны. В результате взрыва двое солдат погибли, несколько человек получили ранения. Пострадавшие были направлены в военный госпиталь в Рафахе.
Как сообщается, к месту инцидента были направлены дополнительные армейские части, которые ведут поиск боевиков.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.