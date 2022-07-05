Париж, , 13:32 — REGNUM Филдсовскую премию получили четыре математика, в том числе гражданин Франции Уго Думиниль-Копен, гражданка Украины Марина Вязовская, вторая женщина, получившая эту престижную награду с с 1936 года, исследователь из США Джун Хео и гражданин Великобритании Джеймс Мейнард, сообщает Le Figaro.

Математика geralt

Награда присуждается каждые четыре года, которая считается эквивалентом «Нобелевской премии по математике».

Объявление было сделано на церемонии в Хельсинки (Финляндия) в рамках международного конгресса математиков. Первоначально предполагалось, что награждение пройдет в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн «не будет добиваться доверия парламентариев» после общеполитического заявления перед парламентом.

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