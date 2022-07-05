* Моргенштерне — запрещённая в России организация

5 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Соцсети о Моргенштерне* и других возвращенцах. * физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.

Виктория Самойлова, , 14:09 — REGNUM Социальные сети всколыхнула информация о том, что рэпер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), занесенный в список иноагентов, возвращается в Россию. Пользователи возмущены тенденцией к возвращению в страну подобных персон.

Плакат СССР. Иванов В. Враг коварен — будь на-чеку! 1945 г (фрагмент)

«Гнать в шею таких из России!», «Близко не подпускать к России и тем более к молодёжи!», «Лишить гражданства России и навсегда запретить въезд ему и таким, как он», «Ни одной площадки не давать для него», «Деньги закончились, что ли? Не пускать в Россию всех тех, кто уехал. Россия больше не связывает себя с расчеловеченным западом! Хватит! Таким не место в России!» — такие и подобные комментарии преобладают в соцсетях.

«Дело в отношении него еще не возбудили?» — интересуется Марат З., припоминая о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту высказываний Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о Дне Победы.

«Интересно, Москва в этот раз докажет, что она со всей Россией? Или как обычно отгородится и примет этих «испугавшихся»: Урганта, Собчак, Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и т.д.?» — спрашивает Геннадий Р.

«Неужели наши правоохранители позволят, чтобы он и дальше продолжал делать деньги на продвижении грязи в массы?» — негодует Андрей К.

«Интересно, для этого иноагента наши следователи найдут место в СИЗО?» — поинтересовалась Мария В.

Пользователи считают, что отменять его концерты нужно всем вместе: «Не нужен он нам! Пусть в Дубаях сидит, или где он там находится? Всем миром нужно отметить его выступления!» — пишет Светлана З.

Люди считают, что если стала появляться информация о возвращении ранее уехавших из России артистов, то, скорее всего, у них появился какой-то повод для этого.

Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Цитата из видео «MORGENSHTERN — YUNG HEFNER»

«Не зря они все зашевелились, на что-то надеются?» — спрашивает Алексей Н. и с ним согласилась Полина Р.: «Да, видимо надеется на что-то и на кого-то. Нет на них законов?»

«Ну и что происходит? Разбежались, как крысы, сейчас стекаются…» — интересуется Михаил С.

Пользователи подчеркивают, что сейчас российские военнослужащие, не жалея своей жизни, героически сражаются с нацизмом на Украине, защищая Родину от врагов, и на этом фоне подобным скандальным персонажам дают вести очень сомнительную деятельность в России. Люди не понимают, как такое возможно.

«Нам по ТВ-каналам рассказывают о ребятах, которые жизни отдают за то, чтобы на земле больше добра было, а тут раз, просто взял и вернулся. Что-то мне уже власти не хочется больше верить после таких новостей», — сообщил Никита Б.

Люди хотят, чтобы подобных персон начали наконец-то привлекать к ответственности.

«Вообще-то, надо привлекать к ответу всех таких, как он. И за оскорбление Родины, и за ту грязь, которую они распространяют. Хватит уже либеральничать», — сообщил Владимир Г. и с ним согласился Валентин Г.: «Неужели он не наговорил себе на статью? Надеюсь, по приезду сразу же поедет в СИЗО концерт давать».

«Почему у нас до сих пор таких не лишают гражданства? Может, уже хватит быть добренькими по отношению к нему и ему подобным?» — интересуется Юлия С.

«Пусть купит себе каску, броник, обмундирование и месяца на три контрактником на передовую по месту проведения СВО. Заодно материала для творчества наберёт. А потом по отзывам непосредственного командира и командира части рекомендацию о возможности вернуться на территорию России. И такой метод применять ко всем «известным» и «популярным» возвращенцам. Особей, считающих себя слабым полом, направлять санитарками в госпитали ухаживать за нашими или пленными вражескими ранеными или в медбригады на местах боёв», — считает Алексей Т.