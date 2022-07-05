Москва, 5 июля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. На острове Северный архипелага Новая Земля учёные Арктического плавучего университета-2022 обнаружили новую колонию птиц. На мысе Константин поселились кайры и моевки.

Д. Банин Стайка моевок на Земле Франца-Иосифа

По словам Ирины Покровской, старшего научного сотрудника института географии РАН, в этих местах уже были учёные, которые проводили орнитологические исследования в 30-х годах XX века. Однако колония не была упомянута в литературе.

«Мы понимаем, что происходят какие-то довольно значительные изменения в орнитофауне на севере Новой Земли. Мы обнаружили новую колонию птиц на мысе Константин, которой раньше не было. Здесь поселились кайры и моевки», — рассказала ТАСС старшийнаучныйсотрудник института географии РАН.

В ходе экспедиции на острове Гемскерк напротив бухты Мурманца учёные обследовали колонию птиц. Как отметила Покровская, ранее его изучали в 2014 году. Птичий базар в прежнем состоянии, исследователи не заметили только большого поморника из ранее выделенных там видов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 июня из Архангельска в Северный Ледовитый океан отправилась экспедиция «Арктический плавучий университет-2022: Меняющаяся Арктика». Научные исследования, посвященные 85-летию Архангельской области, пройдут с 24 июня по 15 июля.

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