Москва, , 13:30 — REGNUM Есть принципиальная разница в нахождении в Сирии американских военных и военных России, заявил 5 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Давайте не забывать, что всё-таки там есть принципиальная разница в нахождении там (в Сирии) американцев и в нахождении нас. Всё-таки наш контингент там находится по приглашению, в строгом соответствии с международным правом, по приглашению сирийского руководства. Такого приглашения у американцев нет. Очень важно понимать вот этот элемент», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о самом факте усиления напряженности между военными двух стран в Сирии, Песков заявил, что об этом уместно узнавать у военных специалистов в Минобороны РФ.